Duván Zapata confesó cuándo le gustaría regresar al América de Cali

Uno de los tantos jugadores que ha manifestado su deseo de vestir la camiseta de América de Cali es el colombiano Duván Zapata. El delantero colombiano es uno de los jugadores más importantes en los últimos meses y su presente en el Atalanta italiano lo han puesto en la órbita de los grandes clubes del balompié mundial.

Desde Italia, el colombiano dialogó con ESPN y mencionó varios aspectos sobre su presente en Atalanta, el deseo de ganar la Champions y no dejó de lado su cariño por América de Cali, reiterando su deseo de retirarse en ese club.

“Sigo al club en las redes sociales, los partidos no tanto. En Argentina sí lo hacía, pero en Europa se me dificulta. Pero sí lo sigo y ahora más que está ‘Adriancho’ (Adrián Ramos), siempre ha sido el club de mis amores”, señaló en primera medida el potente delantero.

“Yo sueño con retirarme en América, pero sueño con retirarme bien; aportando al equipo con buenas presentaciones y buen nivel No que vuelva y que no me pueda mover… obviamente siempre sueño retirarme en América”, enfatizó Duván Zapata.

Cabe señalar que actualmente Duván Zapata tiene 29 años y es un delantero tasado en más de 40 millones de euros, por lo que aún tiene mucho fútbol por explotar en Europa antes de darse su regreso a Colombia. Eso sí, según sus palabras, podría regresar en los últimos años buenos de su carrera deportiva, en un caso similar al de su colega y amigo Adrián Ramos.