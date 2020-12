Eduardo Méndez criticó de frente al presidente de la Dimayor

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló con RCN Radio después de conocer la declaraciones del presiente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, quien aseguró que había sido un error haber pedido el ingreso de hinchas a los estadios para la final de la Liga Betplay.

Según el directivo del equipo cardenal, ya se estaba haciendo una gestión importante con las instituciones encargadas, como el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá, y que estas palabras desestiman completamente esa petición que se estaba haciendo de manera responsable.

“No comparto las declaraciones del presidente de la Dimayor, se lo dije ya a él, porque nosotros pedimos un permiso para que 5 mil personas entraran, el Ministro estaba de acuerdo, la Alcaldía vio con buenos ojos esto. Nosotros hubiéramos podido negociar el total de la entrada, es muy importante porque además nos podría ayudar económicamente. Es más fácil controlar unos hinchas en un estadio que poder garantizar controlar 20 mil en las calles”, dijo Eduardo Méndez.

Igualmente, el directivo todavía no descartó el tener aficionados y dijo que, aunque en un primer momento se solicitó tener 5.000 personas, el número de aficionados puede ser negociado a 1.000 o 2.000 personas.

“Yo todavía no descarto la oportunidad que nos permitan entrar 1.000 o 2.000 personas y ahí analizaremos qué hacer y cómo sería la logística. El hincha quiere colaborar, muchos me han dicho que saque boleta virtual, que saque un ‘souvenir’ para recordar esta final y eso me hace pensar que el hincha nos quiere ayudar”, dijo el directivo.

Con relación a quien se le daría prioridad para entrar en dado caso de una autorización, Eduardo Méndez aseguró que no quiere confirmar esto sin saber si se puede dar ingreso. Eso sí, está muy tranquilo con la actitud que han tenido los hinchas abonados para apoyar al club.

“Estaba esperando autorización para determinar que se iba a hacer, a quién se le daba preferencia, la gran mayoría de abonados nos regalaron el abono, otros lo acumularon para el siguiente semestre, entonces no tengo afán con ellos porque ha sido muy amables con el club”, dijo Méndez.

Finalmente, con relación al rival de esta final, Méndez aseguró que América de Cali es un rival de mucho peso y que esperan tener lo mejor del equipo para conseguir una nueva estrella en el club bogotano.

“Un rival difícil, un rival que en diciembre del año pasado nos dejó doloridos y creemos que este diciembre es el nuestro, el de ellos ya pasó. Es un rival de respeto, es importante, ha sacado buenos resultados y tiene buena nómina, así que será muy complicado”, finalizó el directivo de Santa Fe.