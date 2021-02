Eduardo Méndez destapó toda su verdad en el polémico caso de Rangel y Santa Fe

Santa Fe vivió una semana compleja luego que su flamante refuerzo Michael Rangel dejara intempestivamente las toldas del club para irse al Mazatlán del fútbol mexicano con solo dos partidos en la temporada. Las críticas recayeron con vehemencia hacia el presidente Eduardo Méndez y él se defendió.

Primero habló en tono exaltado hace unos días en diálogo con ‘Deportes RCN’, pero este viernes en Win Sports TV explicó al detalle la realidad de lo sucedido con Rangel y pidió paciencia a los hinchas por la precaria situación financiera del cuadro albirrojo.

“Cuando llegó Michael y Sherman yo manifesté que venían por seis meses, pero esta es la primera vez que le piden a la presidencia de una institución los detalles de los contratos. El contrato se hace, tiene su reserva y hay que guardar algunos secretos que tienen como ese”, explicó Méndez en primera medida.

“Lo único que le puedo decir a la afición es que el jugador llegó y faltaban pocos días para cerrar la inscripción en México, el jugador llevaba un año sin poder negociarse, pero para desgracia nuestra se aceleró la situación y se dio cumplimiento a lo pactado con Junior. Se critica por qué no se compró o por qué no se retuvo y lo único que digo es que esta institución debe más de 30mil millones de pesos y no se puede dar el lujo de pagar mil millones de préstamo 0 más de 3mil millones por unos derechos deportivos”, agregó el presidente de Santa Fe.

“Tratamos de sacarle provecho a lo que vivía Junior, desafortunadamente no se nos dio con Rangel pero sí con Sherman Cárdenas”, reconoció el directivo a la vez que puntualizó en el compromiso de Santa Fe con el fútbol femenino y el duro momento que supuso para el FPC tener un año sin hinchas en los estadios.