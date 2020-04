Eduardo Méndez habló con el gobierno para suspender contratos en Santa Fe

La difícil situación financiera del fútbol colombiano ha obligado a los clubes del país a tomar medidas para evitar caer en mayores problemas y, aunque algunas instituciones ya llegaron a diferentes acuerdos con los futbolistas de su plantel, Santa Fe no ha conseguido que las negociaciones lleguen a buen puerto, por lo que su presidente, Eduardo Méndez, sigue buscando alternativas para sopesar la crisis.

"Se vienen adelantando unas conversaciones con ellos, que hoy en día están truncadas. Se hizo una propuesta a los jugadores en la que se les manifiesta la situación de Santa Fe, en que nuestros posibles acuerdos tienen que ser muy medidos para no incumplir la Ley 1116. Los jugadores no aceptaron y ofrecieron algo, pero fuera del alcance de la institución. No me dieron oportunidad para pensar otra contrapropuesta", aseguró el directivo al diario El Tiempo en una entrevista publicada por ese medio.

Y entendiendo esto, también dejó claro que acudirá al gobierno, buscando una solución a través de una medida legal: "Para Santa Fe es complicado por el hecho de estar en la Ley 1116. He hablado con el Gobierno para que colaboren, que si es necesario suspender contratos, me autoricen y reanudarlos en el momento en que lo pueda hacer. Igual se está buscando que por intermedio de la Federación se llegue a algún crédito respaldando a los equipos".

Hace algunos días, Santa Fe publicó una encuesta en redes sociales para conocer la opinión de los hinchas del club, respecto al posible recorte de salarios, hecho que generó malestar en la plantilla cardenal debido a la forma en la que se realizó. De igual manera, el máximo directivo del equipo dejó en claro que esto solo era un medio para conocer la opinión de los hinchas y que bajo el mismo no se tomarían decisiones.