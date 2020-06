Eduardo Méndez, sin filtro: le habló duro a Tulio Gómez y Jorge Enrique Vélez

Cada día que pasa se complican más los problemas internos en Dimayor por el ya conocido inconformismo de varios directivos de clubes ante la gestión de Jorge Enrique Vélez, presidente de la entidad al que lo responsabilizan de un negocio fallido de televisión internacional para el FPC que tiene a los clubes en una precaria situación económica.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, es uno de los máximos detractores de Vélez y no se guardó nada para exponer lo que él considera que ha hecho mal el mandamás de la Dimayor: “Lo que sí le puedo decir es que cada vez hay más gente inconforme con el señor (Vélez). El señor pidió plazo de 100 días para traer el dinero el contrato de la TV internacional. Estamos a 12 días (20 de junio) de completar ese plazo y nada”, señaló en diálogo con el diario El Tiempo.

“Cuando Tulio (Gómez, máximo accionista del América), que fue el que los trajo, nos da a entender que nos tumbaron, ¿entonces?... Vélez trabaja, y trabaja mucho, y le ha metido la ficha a esto, pero ¿qué hacemos si no le sale ninguna?”, acotó Méndez con notoria molestia.

“Creo que él mismo se engañó y por tratar de tapar ese engaño que nos hicieron, se ha tratado de sostener y eso ha sido lo peor. Esa es la única verdad. Esa firma Prudent (la que iba a gestionar los derechos de TV internacional para el FPC) aparece como una empresa novedosa interesada en nosotros y cuando Tulio (Gómez) la trae nos dicen que ya están a punto de vender nuestros derechos a Brasil. Pero cuando ellos mismos nos empiezan a decir que toca salir con el maletín entre ambos a vender los derechos a las plataformas, a Amazon y a todas ellas, desde ahí sabíamos que ya era un engaño”, enfatizó Eduardo Méndez.

“Si quienes hicieron la gestión reconocen que nos engañaron desde un primer momento, no quedan mal y no provocan la rabia que tienen muchos equipos. Se evitaban muchos problemas, porque los equipos pobres, que no tenían plata, no hacían sus presupuestos basados en ese ingreso. El gran problema de Vélez es que nos engañaron, y pues si uno mismo se engaña, uno mismo se condena”, cerró el directivo ‘cardenal’, quien sería candidato para suceder a Vélez si se va Dimayor, aunque él ha preferido negar esa posibilidad por su responsabilidad con Independiente Santa Fe.