Eduardo Pimentel se lanza al ruedo: nueva propuesta para el descenso en Colombia

En medio de las disputas en Dimayor a causa de diferentes temas, uno de los aspectos que tiene en duda el formato de campeonato es el descenso, foco clave en las discusiones sobre el que se ha hecho énfasis y en el que los equipos no han logrado pornerse de acuerdo. Por eso, uno de los directamente involucrados, Eduardo Pimentel, habló al respecto y aseguró en 'Planeta Fútbol' de Antena 2, qué es lo que está sucediendo.

Le puede interesar: América de Cali definió el futuro del capitán Juan Pablo Segovia

Sin embargo, antes de entrar en materia, Pimentel dio su punto respecto a la disputa por los derechos de televisión y el manejo del canal Win Sports. "En el fútbol no se entiende el sentido de pertenencia que se tiene con alguien que nos dio la mano desde lo económico y terminamos vapuleando a las personas que nos dieron una mano desde el comienzo como Win. Nosotros estamos afectados como empresarios, pero también están afectados los trabajadores", aseguró.

Sobre ese mismo punto, añadió: "Nosotros tenemos que ser agradecidos con quien siempre hemos crecido juntos. Yo he pensado en alternativas. Obvio se tiene que buscar el equilibrio para los grandes y no unir a los chicos".

Luego concluyó: "La situación del fútbol colombiano es desastroza. Aquí la mayoría, en un porcentaje alto, quiere iniciar el torneo, nosotros busamos es contenido para alguien que ha crecido con nosotros que es la empresa Win. En la medida en la que ellos tengan contenido pueden empezar a rodar la máquinaria y a salir adelante".

Postriormente, hablando del descenso y de cómo estructurar el calendario frente a este tema, señaló: "No es lógico que yo hable porque estamos involucrados. En el tema del descenso, sería lógico que jugando 10 partidos no podemos tener lo suficiente para dirimir cuál es el equipo que se va al descenso. No tenemos las fechas adecuadas y no podemos defender en 15 fechas la categoría".

Lea también: La vuelta de la Libertadores obliga a los colombianos a volver a Argentina

Y finalizó: "Nosotros propusimos un torneo, América propuso otro, pero el que propusimos nosotros es el que realmente se puede. En ninguno de los dos casos se puede hacer el descenso, te quitan doce o trece partidos que son clave para pelear por el descenso, así que se tendría que abolir por este año y el próximo año se revisará distinto y con otras medidas. La propuesta es que en el 2021 se jugara con 22 equipos, descendieran 4 y ascendieran dos".