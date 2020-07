Eduardo Pimentel sorprendió con una receta para reemplazar a Jorge Vélez

“Todo esto se resuelve con la unión, en toda sociedad en el mundo, en toda familia en el mundo las cosas se resuelven con unidad; si no hay unidad habrá pelas cada seis meses con el presidente que sea, así sea el más especializado en negocios o el amigo del que sea. Hay mucha gente que llegó a tratar el fútbol como su juguete personal y tiran ideas extrañas porque se les dio la gana. Simplemente viene uno loco y dice sandeces y se creen el mesías del fútbol, pero ni siquiera saben dónde se metieron. Primero hay que leer los estatutos, esas son nuestras leyes y no podemos obviarlas porque se nos da la gana”, señaló vehementemente el máximo accionista del Boyacá Chicó.

“Como el señor Serpa (Gustavo) que sale a decir bobadas para tapar la ineptitud de su gestión en Millonarios... Me extraña que cuando invierten no entienden dónde están entrando porque no leen los estatutos. A mí no me pueden llamar parásito ni equipo de garaje cuando tengo una de las mejores sedes deportivas de Colombia, incluso mejor que algunos equipos grandes”, arremetió posteriormente contra el máximo accionista de Millonarios.

Sobre el reemplazo de Jorge Enrique Vélez, fue muy claro en su concepto: “Yo no he pensado en candidatos, primero tenemos que sacar esto adelante; poner a producir esta máquina que está parada hace cinco meses... Espero que con la salida de Vélez se solucione todo para que haya mejor comunicación entre el gobierno y la FCF, ahorita sería un error gravísimo traer una persona nueva en esta crisis, no es el momento adecuado, sería ilógico”.

“Nosotros tenemos que mirar momentáneamente que es lo mejor que se puede hacer, porque el gobierno bien dijo que la comunicación es con la Federación, entonces desde ahí es donde tienen que salir las soluciones y en enero mirar cuál es el nuevo candidato”, agregó.

“La Federación es la encargada de los diálogos con el gobierno. Este año prácticamente se perdió y en esta división del fútbol antes de nombrar una persona tenemos que pensar como empezamos a producir y hoy no es el momento de llamar a ningún presidente por más bueno que sea…. Mientras tanto que en la Federación sean los llamados a mediar la polémica, que ruede esto y el otro año miramos las posiciones de muchos clubes y sus candidatos para la presidencia porque esto se convirtió en algo político, una vergüenza”.

También tiró dardos a quienes piden una alta indemnización para Jorge Enrique Vélez y su salida de Dimayor: “Yo no entiendo cómo unos hablan por un presidente si todos somos de la misma bolsa. Unos están defendiendo unas cosas que ellos mismos están atacando porque es de su mismo bolsillo. La Dimayor no tiene como operar según muchos, por eso estoy diciendo que es insólito porque es dinero de ellos mismos. Ellos deberían mediar con Vélez para llegar a un acuerdo que sea económico para la Dimayor”

“Yo no entiendo en qué estamos, aquí van a defender a un presidente contra su propio bolsillo porque el dinero de Dimayor sale de los clubes. Lo que le tienen que pagar es lo legal y es simple, que llegue un abogado, defina la cifra y listo, no tiene que estar ningún presidente negociando eso”, finalizó.