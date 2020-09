Edwin Herrera contó por qué se fue de Santa Fe y las otras ofertas que tuvo

“En las otras propuestas no se pudo dar, pero supimos esperar y yo pienso que está es una oportunidad muy grande que varios jugadores desearían tenerla. Supimos esperar y tomar decisiones con tranquilidad. Uno como jugador siempre quiere irse a un lugar mejor y afortunadamente se pudo darse ese primer paso y ahora toca dejar un buen trabajo en Portugal”, señaló en primera medida.

Sobre su primera experiencia internacional, el canterano de Santa Fe comentó: “Es bonito porque no llego como una estrella a Europa sino más bien en silencio, debo trabajar muy duro para lograr mis sueños. Estoy contento y tranquilo en este momento.

Tuvo su primer día en la sede de Famalicao y comentó sus impresiones: “Saludé a varios jugadores, hablamos poco, pero encontré un ambiente muy bueno y formal. Con el técnico hablé poco hoy mientras me hacían los exámenes, pero ya habrá tiempo para eso; hoy fue un día más de procesos. Este club es una vitrina muy importante para cualquier futbolista y esa liga (Portugal) ha sido la casa de varios colombianos”.

“A penas supe de la propuesta empecé a estudiar portugués y con mi esfuerzo y disciplina espero llegar a la Selección Colombia; pero todo será a su tiempo, porque igual ya tuve proceso en sub 20 y sub 23 y eso me sirvió bastante”, agregó sobre sus ganas de triunfar en Europa.