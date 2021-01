El agitado mercado de Santa Fe: diez refuerzos, cinco salidas y lo que falta

Cuando se pensaba que Santa Fe no iba a tener un buen mercado de fichajes para la triple competencia en 2021 tras ser subcampeón en 2020, el cuadro ‘cardenal’ anunció una ola de jugadores nuevos, donde se destacan algunos nombres importantes. Asimismo, dio salida a algunos futbolistas por temas económicos y deportivos.

Los refuerzos de Santa Fe:

Defensores:

- Miguel Nazarith (ex Once Caldas y Nashville de la MLS)

- Javier López (ex Cúcuta Deportivo, seis meses libre y perteneciente a Santa Fe).

Mediocampistas:



- Leonardo Pico (ex Junior, llegó en condición de libre)

- Johan Caballero (ex Bucaramanga, llega en condición de libre)

- Jhon Arias (ex América de Cali, llega cedido en préstamo desde Patriotas)

- Sherman Cárdenas (cedido en préstamo desde Junior)



Delanteros:

- Exneyder Guerrero (cedido en préstamo desde Deportes Quindío)

- Auli Oliveros (ex Cúcuta Deportivo, llega libre)

- Michael Rangel (cedido en préstamo desde Junior)

- Andrés Rentería (cedido en préstamo desde Rionegro Águilas con pasado en México)

Los que se fueron de Santa Fe:

- Fabián Sambueza (libre para Junior de Barranquilla): no llegó a un acuerdo económico para renovar.

- Patricio Cucchi (volvió a Nacional): no extendieron el préstamo y sus derechos eran muy costosos.

- Mauricio Gómez (vuelve a Rionegro Águilas): descartado deportivamente.

- Matías Ballini (libre sin equipo para 2021): descartado deportivamente.

- José Moya (libre sin equipo para 2021): descartado deportivamente.

Lo que falta en el mercado de Santa Fe:

- Santa Fe está interesado en el volante uruguayo de Cruz Azul Pablo Cepellini, Eduardo Méndez busca un préstamo, pero no es fácil por temas financieros; sin embargo, al presidente le gustaría un equipo 100% colombiano (Seijas se está nacionalizando).

- A Santa Fe podría llegar un arquero joven para competir con Omar Rodríguez y se descartó la llegada de laterales izquierdos o derechos, aunque fue el punto débil del equipo en el año 2020.

- Santa Fe está pendiente de Dairon Mosquera y una posible salida al América de Cali; Fáiner Torijano está en el radar de Nacional y Jhon Velásquez despertó rumores de salida hace unas semanas, pero no se materializó por ahora.