Aunque la pandemia ha complicado en demasía el mercado de fichajes del fútbol en todo el mundo, hay clubes en Estados Unidos que igual han sacudido sus finanzas para buscar jugadores, especialmente en Latinoamérica, para sus equipos. En medio de todo eso han surgido oportunidades para varios futbolistas colombianos.

En ese contexto, desde Estados Unidos sorprendieron anunciando el fichaje de Brayan ‘Coco’ Perea, un polémico delantero colombiano que surgió de la cantera del Deportivo Cali, tuvo un pálido paso por el fútbol del exterior y había regreso a Colombia para tener otra mala campaña en Independiente Santa Fe.

Así las cosas, Brayan Perea fue fichado por el equipo Palm Beach Stars de Estados Unidos, algo realmente sorpresivo por lo que significaron sus últimos años deportivos y siendo anunciado como una “estrella” del fútbol sudamericano.

No obstante, este club no pertenece a la MLS que es la liga más reconocida de Estados Unidos. Ellos compiten en la United Premier Soccer League (UPSL) que funciona como un certamen alternativo a la MLS, pero no como segunda división; sino algo totalmente independiente y donde se ven equipos más para el espectáculo que para competencias importantes.

Perea llega a Estados Unidos tras quedarse sin equipo por su salida de Temperley en Argentina y con el recuerdo de haber militado en Italia y en Francia, pero sin grandes réditos. Al igual que en la Selección Colombia juvenil.