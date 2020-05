"El fútbol colombiano no aprovechó a Juan Manuel Lillo"

El paso de Juan Manuel Lillo por el fútbol colombiano fue bastante desfavorable para el técnico, quien no encontró el rumbo ni con Millonarios, ni con Atlético Nacional, dos de los clubes más importantes en el fútbol del país con los que el técnico español no consiguió buenos resultados. Sin embargo, parece que no todo fue negativo, pues hay futbolistas que recuerdan al técnico por sus grandes enseñanzas.

Este es el caso de Anderson Plata, quien destacó las cualidades del entrenador y aseguró que su actuación en el país no se valoró de la manera merecida. "Lo que me pareció muy impresionante del 'profe' es que yo creo que es alguien que en Colombia lo desperdiciamos. Yo pienso que acá en Colombia debimos haberlo tenido mucho tiempo más. Es una persona que sabe mucho de fútbol", arrancó asegurando Plata al portal Liga Deportiva.

Posteriormente, refiriéndose a esta situación, recordó su paso por Millonarios, club al que llegó a pedido del mencionado técnico: "Cuando yo llegué a Millonarios me impresionó, porque él llevaba un mes en Colombia y nos pusimos a ver un video y me decía todos los nombres con apellido de todos los jugadores de Colombia, se sabía todos los nombres de los jugadores; que hasta para uno mismo es difícil".

Finalmente, el atacante, actualmente en Deportes Tolima y quien en esa ocasión decidió permanecer en el cuadro 'embajador' para no regresar al fútbol coreano, concluyó: "Eso lo impresiona a uno porque es un 'man' que vivía para el fútbol. Por eso te digo yo que debimos haberlo tenido más tiempo en el fútbol colombiano para aprovecharlo más. Quizá mucha gente lo criticaba porque decía 'no este man está loco… habla así', pero de fútbol sabe mucho".