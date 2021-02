"El fútbol colombiano tiene nivel de la B de Argentina"

El polémico exárbitro argentino Pablo Lunati criticó fuertemente al fútbol colombiano en charla con ESPN Radio. El exjuez explicó por qué para él el arbitraje de Colombia es "malo" y aseguró que tiene mucho que ver el mal nivel de la liga 'cafetera'. Incluso, lanzó una frase que dio mucho de qué hablar...

"El fútbol colombiano tiene un nivel del Nacional B de acá [Argentina]", afirmó Lunati. "Creo que el fútbol colombiano, el de equipos y no hablo de selecciones, porque son cosas totalmente diferentes. No tiene el nivel del fútbol brasileño o del fútbol argentino, por más que hoy la liga argentina esté venida a menos".

"Estoy hablando en general, de los últimos 10 o 20 años y no me queda otra, Óscar Córdoba sabe de lo que hablo. No es fácil dirigir en Argentina, no es fácil. Con un fútbol devenido a menos, todavía sigue siendo, para mí, el país con el fútbol más complicado de arbitrar", agregó.

"EL FÚTBOL COLOMBIANO TIENE UN NIVEL DEL NACIONAL B DE ACÁ"

No obstante, Lunati resaltó que en alguno que otro año hay excepciones en Colombia y salen grandes equipos que son protagonistas en América, pero esto casi no sucede. Al respecto nombró a Atlético Nacional, América y Deportivo Cali.

"Sacando a un equipo o do; algunos años de Atlético Nacional, algunos otros por el 84, 85, 86 el América de Cali, en algún momento el Deportivo Cali. Pero son momentos", remarcó.

También reiteró que también cree que Brasil se ubica al mismo nivel que el balompié de Argentina y que estos dos países se encuentran por encima de los demás.

"Yo estoy insistiendo en que el fútbol argentino y el brasileño están en una media superior a todo Sudamérica. No tengo ninguna duda. Y esto conlleva a que el arbitraje sea superior", puntualizó.

Tras una acalorada discusión, el polémico juez volvió dar un ejemplo y nombró a varios clubes argentinos que, incluso han sido protagonistas en los últimos años de la Copa Sudamericana y Libertadores.

"¿Vos crees que en Colombia hay River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Lanús, Unión…? ¿Vos crees que Colombia tiene 14 o 15 equipos competitivos, como tiene Argentina? Dejate de joder…", concluyó.

Cabe recordar que los últimos semifinalistas de la Libertadores fueron Palmeiras (Brasil), Santos (Brasil), Boca Juniors (Argentina) y River Plate (Argentina). En la Sudamericana la final fue con equipos argentinos: Lanús vs Defensa y Justicia, este último ganó el título.

Respecto al fútbol colombiano, más allá del Santa Fe campeón de la Sudamericana 2015, Atlético Nacional campeón de Libertadores 2016 y Junior finalista de Sudamericana 2018, los equipos colombianos no brillan seguido en los torneos internacionales, normalmente quedan eliminados en las primeras rondas ante clubes sin mucho reconocimiento.