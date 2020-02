"El fútbol es de hombres, no de nombres": Duván Vergara motiva al América de Cali

América de Cali se acerca a un momento crucial de la temporada donde se han planteado varios objetivos tanto en el plano local como internacional. El equipo de Alexandre Guimaraes sueña con una buena presentación en la Copa Libertadores y está ad-portas del ansiado debut contra Gremio; sin embargo, primero se enfrentará al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano.

Para hablar de la actualidad del equipo, estuvo el delantero Duván Vergara en ‘Nexo ESPN’ y fue interrogado sobre el difícil grupo del elenco escarlata en la Copa Libertadores donde comparte grupo con Gremio e Internacional de Portoalegre y Universidad Católica de Chile.

“Nosotros venimos trabajando humildemente hace mucho tiempo, nadie apostaba por nosotros el año pasado y quedamos campeones”, señaló en primera medida el talentoso jugador.

Posteriormente quiso equiparar las cargas y de paso pensando en el clásico contra el Deportivo Cali: “Somos once contra once, en la cancha y no tenemos que tenerle miedo a nadie... se han visto casos en los mundiales de equipos que con menos han pasado a la siguiente ronda y se han quedado equipos importantes y no pasan”.

Y cerró dejando una frase motivacional para el América de Cali: “Entonces pienso que el fútbol es hombres y no de nombres; y nosotros vamos a jugar de tú a tú con el que nos pongan al frente”.

América se acerca a una seguidilla de cuatro partidos decisivos en su temporada. Primero enfrentará a Deportivo Cali en el clásico buscando recuperar el terreno perdido en la última jornada; luego será local ante Gremio de Portalegre, después visitará a Once Caldas y viajará a Chile para chocar ante Universidad Católica. Todo esto en cuestión de dos semanas.