El futuro de Juan David Pérez y lo que pasará en América con el nuevo técnico

“Hasta el momento él está iniciando con el mismo modelo que traía el profe ‘guima’, pero él debe traer su otro estilo. Creo que es un DT que le gusta mucho que el equipo esté corto con intensidad y para eso estamos trabajando. Él va mirando de a poco qué le va resultando más y con el pasar de los días nos irá diciendo… Por la banda izquierda me acostumbré a jugar en Medellín, en México y en Millonarios; y la verdad por la derecha también he actuado y me he sentido bien”.

También habló de Vergara, la figura de América que podría salir del equipo en los próximos días: “Duván ya salió campeón, tuvo un gran semestre con varios goles y es un jugador muy desequilibrante. Todo es de confianza y él la aprovechó de la mejor manera… Si se va, ojalá le vaya bien y si se queda, tratar de hacer las cosas bien y aportar al equipo desde donde toque y entendernos de la mejor manera”.

Respecto a su futuro y situación contractual en medio de la crisis, aclaró: “Yo tengo contrato de tres años con américa, ellos tienen el 50% de mis derechos deportivos y la otra mitad es del Celaya de México”.

Y cerró haciendo una visión de lo que pudo pasar con América si la pandemia no suspendía el fútbol: “Veníamos entrando en un ritmo que el profe quería, tuvimos una victoria importante en la Copa Libertadores y estábamos mejorando en la Liga. Si esto no se hubiera dado, de pronto estaríamos peleando ambos frentes y con un equipo compacto y los nuevos estaríamos acoplados a lo que queríamos”.