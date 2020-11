El llamado de atención que hizo el nuevo técnico del Medellín a los jugadores

Posterior a la derrota de Independiente Medellín a manos de Envigado y de la eliminación de la Liga Betplay, como ya es conocido, el estratega Javier Álvarez presentó su renuncia a los directivos del ‘poderoso’, por lo cual dejó de ser el entrenador del equipo antioqueño.

Por tal razón, asumió en propiedad para lo que resta de la Liguilla de Eliminados y la Copa Betplay, su entonces asistente técnico, Humberto Sierra, quien ya conoce sobre la plantilla y espera conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Según el profesor Humberto Sierra, quien ya ha tenido experiencia en el medio dirigiendo en con La Equidad (2019) sintió frustración y tristeza por la renuncia de Álvarez porque se venía trabajando muy bien con el equipo.

“Cuando hablé con él, me dijo que había tomado esa decisión y que el presidente Jairo Vélez y Raúl Giraldo le preguntaron si me podían dejar a mí a cargo y él les dijo que no había ningún problema, que tenían que consultarme y además que era una buena decisión para que no se perdiera lo que ya veníamos trabajando”, manifestó el estratega Sierra en rueda de prensa.



Para el nuevo timonel del cuadro ‘poderoso de la montaña’, “es una linda oportunidad que me da la vida. Yo no la estaba buscando porque me sentía bien como asistente de Javier Álvarez. Ahora tengo el compromiso de cambiar los resultados del equipo en estos partidos que quedan del año. Con los jugadores fui directo con todos, hablé de manera individual y el mensaje fue que ya se fueron varios técnicos y si la cosa no mejora seguirán con ellos. Los que están muy confiados, se deben tocar porque el fútbol profesional es de resultados”, finalizó el estratega.



Por el momento, Sierra le toca jugarse la ‘suerte’ en lo que resta de la Copa Betplay enfrentando a Deportivo Pereira para seguir con vida en el torneo y así ganarse una plaza en la Copa Sudamericana.