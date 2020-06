El 'mea culpa' de Juan Pablo Pino: contó lo bueno, lo malo y lo feo de su carrera

“En el Medellín me fue bien, del Mónaco me fui vendido, no por la puerta de atrás y luego me fui al Galatasaray, allá es una buena liga y fui el segundo jugador de la temporada. En Arabia también me fue bien. Pero era una época en la que no se veían muchos partidos de allá y no lo pasaban en los noticieros, me costó la decisión de jugar en Arabia y luego una decisión me costó mucho: volver a Medellín en 2013 por ser hincha y no quedarme en Olympiakos”, señaló en primera medida.

Sobre sus actos de indisciplina, fue sincero: “Un joven de 19 años que le llega una oferta millonaria para Mónaco, fue muy fácil de descarrilarme, fue mucho dinero en ese momento y yo había salido de un barrio muy humilde de Cartagena. Yo pienso que eso me llegó muy rápido y no supe controlar mi carrera y eso me llevó a cometer indisciplina en varios clubes y eso me hizo mucha mala fama”.

“Lo bueno de mi carrera fue que estuve en Europa, pero cuando me regresé fue porque quería jugar en Medellín donde me siento hincha. Lo malo fue no mantenerme mucho tiempo en un club, eso afectó mi continuidad…. Y lo feo fue toda esa gente que se arrimó a mi vida para cosas malas y afectó mi carrera deportiva”.

“Hubo amistades que no colaboraron mucho, que te invitan mucho a salir y de fiesta en momentos que uno no tenía que hacer Cometí errores y llegaron muchas personas, ahora que no estoy jugando, muchas personas de esas no están”, cerró el futbolista que aún espera una oportunidad para su carrera.