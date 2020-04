En diálogo con el Supercombo del Deporte de Radio Red Cali, el galeno señaló que este año no debería jugarse ningún campeonato profesional en Colombia, Liga, Torneo y Copa Betplay, debido a que no hay las garantías suficientes para evitar los contagios, sean futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, comisarios, logística o o encargados de la transmisión de televisión.

“Es un tema complejo. Yo tengo mis reservas de que esto funcione porque la parte logística es supremamente complicada. Existe un alto riesgo de tener positivos de coronavirus en esa población. No solamente es un equipo de fútbol, es toda una parafernalia alrededor de eso. No se trata solamente de tener los estadios cerrados, sino que todo lo que se mueve alrededor del fútbol es supremamente complejo. Los desplazamientos, los hoteles, el transporte, en fin, son una cantidad de variables y yo la verdad no lo veo prudente, ni sensato por lo menos por ahora”, dijo Ochoa.

Aunque la intención de la Dimayor y la Federación sea realizar test constantes para descartar cualquier contagio, “el problema es que cuando usted hace una prueba, lo que está tratando de registrar ese si tiene o no anticuerpos contra el Covid-19. Y la lectura de ello puede demorar entre horas, a tres o cuatro días.

Pero usted no sabe si tuvo en contacto con alguien contaminado previo a la toma de la muestra, o inmediatamente después. O sea, es un registro que no tiene ninguna validez desde el punto de vista epidemiológico. Lo único que va a registrar el si tiene o no anticuerpos contra el coronavirus, pero eso no descarta que esté contaminado. Hay muchos falsos negativos, eso quiere decir que usted puede estar contaminado y la muestra puede salir negativa”, agregó Germán Ochoa en el Supercombo del Deporte.

“Creo que este año deberíamos quedarnos sin fútbol”, afirmó el médico del América de Cali, quien reiteró que el riesgo “es supremamente alto para lo que va a representar reactivar el deporte, en este caso el fútbol. Creo que las decisiones deben ser supremamente maduras, inteligentes y prudentes. Tomar un riesgo, solamente por el tema económico, me parece alugar”.