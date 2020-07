El nuevo preparador de arqueros del Cali eligió al posible sucesor de Ospina

La partida de Eduardo Niño para acompañar a Jorge Luis Pinto en su aventura árabe abrió un espacio para que Jorge Rayo, quien lleva varios años en Deportivo Cali, tomara su lugar dentro del equipo para convertirse en el nuevo preparador de arqueros, lugar sumamente importante en la institución y que se ha convertido en una pequeña cantera, pues de ahí salen varios de los mejores guardametas del país.

Al respecto, en diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Rayo contó cómo llegó a este cargo, en el que espera seguir potenciando a quienes vienen en el camino. "Llevo más o menos once años ocupando puestos en el equipo profesional del Deportivo Cali y se me dio la oportunidad tras la salida de Eduardo (Niño). La ventaja que tengo es que conozco a David González de cuando inició en Deportivo Cali. Con él ya he trabajado, es un referente y creo que le faltó cumplir su ciclo en Medellín, por lo que creo que acá podrá aportar muchísimo por su experiencia".

Posterioremente, haciendo un análisis de la importancia del puesto en el club y hablando de la importancia de la estatura en el arco, fue claro. "El Cali siempre se distinguió por tener buenos arqueros pues fue el primero que tuvo un entrenador dedicado a la posición", señaló. Y luego continuó: "Para los colombianos la talla no es tan alta, pero la altura promedio de los arqueros es de 1.85 para arriba, esto puede marcar el buen biotipo para los guardametas".

Finalmente, habló de cómo ha evolucionado la posición, en donde Higuita y él podían brillar y luego aparecieron grandes del puesto como Córdoba y Calero: "Antes eran tiempos diferentes, ganábamos por rapidez, anticipación y visión periférica. A mí me tocó con arqueros muy grandes como Faryd, Miguel Calero y Óscar Córdoba".

Concluyendo, habló de los buenos prospectos para ocupar el arco de la Selección Colombia, además de Álvaro Montero: "Aldair Quintana tiene buen biotipo y quizá es el otro que tiene alternativas. El arquero que llegó a Millonarios también es importante y puede seguir el proceso".