El obstáculo que se encontró Medellín para el fichaje de Marrugo

El recuerdo de Christian Marrugo sigue ahondando por los lados del Independiente Medellín. Sus hinchas lo añoran con mucho cariño, al punto que han pedido que el experimentado volante regrese a defender los colores del ‘Equipo del Pueblo’.



No obstante, las cosas no son tan fáciles como se creían, puesto que el actual equipo del cartagenero, Águilas Doradas, espera contar con el volante por una temporada más, gracias a su buen desempeño en los compromisos disputados con el equipo de Antioquia.



Según se conoció en redes sociales, la dirigencia del Medellín preguntó por las condiciones laborales de Marrugo para tenerlo en el equipo y todo parece indicar que las ‘Águilas’ lo quieren ‘aguantar’ hasta el 2022.



Hay que recordar que Christian Marrugo ha tenido una amplia trayectoria en el fútbol colombiano. Jugó con Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Independiente Medellín -donde salió campeón en el 2016-, Millonarios y Águilas Doradas.



