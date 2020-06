El pase de Duván Vergara tiene en problemas a Rosario Central y Envigado

Luego prosiguió: "El 6 de marzo, la Fifa falló íntegramente a favor de Envigado y obligó a Rosario Central a ponerse al día en 45 días. Lo que hace Rosario (Central) es apelar ante el TAS, por lo que creemos, que entre 30 y 45 días se estará dando el fallo final".

Posteriormente mostró su decepción respecto al club argentino: "Hemos hecho negocios con muchos equipos en todo el mundo y nunca habíamos tenido una situación así. No he tenido ninguna comunicación con los directivos, solo a través del abogado que nos pedían y nos pareció extraño que, para que nos pagaran, nosotros debíamos bajar la demanda en Fifa. La situación actual nos dice que tomamos la mejor decisión porque respetuosamente considero que la voluntad de pago no ha estado en Rosario para con Envigado".

Y sobre las respuestas por parte cuadro rosarino, que aseguraba que no tenía cómo responder, fue enfático. "En mitad del conflicto transfieren el 100% de esos derechos (que no tenían) al América de Cali y no le corresponden a Envigado con el 20 por ciento que poseía. Rosario (Central) adujo que no podían pagar porque el sistema cambiario argentino no se los permitía, pero curiosamente recibió el dinero del valor de la transferencia por parte del América en una cuenta en Madrid", señaló.