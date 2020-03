El pedido de Matías Pisano a los hinchas de América tras el clásico

El argentino Matías Pisano sabe que América perdió una oportunidad importante frente a Deportivo Cali luego de empatar su clásico en el Pascual Guerrero, cuando las condiciones parecían dadas para un triunfo 'escarlata' luego de la expulsión del atacante Jhon Vásquez, quien se fue de la cancha tras ver la tarjeta roja al minuto 35 de la primera parte del compromiso y dejar a su equipo con un jugador menos por más de 45 minutos.

Sin embargo, fue Deportivo Cali el que se fue en ventaja en el partido y el que más cerca estuvo de conseguir el triunfo luego de un buen gol de cabeza que casi se hace imposible de igualar por América, equipo que reaccionó hasta los minutos finales y encontró respuestas en el volante Carlos Sierra, quien después de conseguir el tanto de la igualdad estuvo muy cerca de anotar el segundo tanto, pero lo perdió de manera increíble.

Con base en esto y sabiendo que ahora se viene la Copa Libertadores, la cual el equipo no disputa desde hace once años, Pisano pidió el apoyo de los hinchas, algo fundamental pues se viene un torneo complicado en el que esperan volver a hacer historia. "Gracias a todos los que apoyan! Estamos en un gran momento del club, hace mucho que no se vive cosas cómo estás, hay que apoyar! Hace 11 años no sale campeon, 11 años que no participa de la libertadores! Disfrutemos de este momento juntos y unidos, tirando para adelante!", aseguró el futbolista a través de sus redes sociales.

