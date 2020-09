El reemplazo de Daniel Muñoz y los nuevos refuerzos: responden en Nacional

Atlético Nacional ha despertado expectativa por la reanudación de la Liga Betplay en la que es líder y firme candidato al título. Bajo ese contexto hubo rueda de prensa este jueves con las palabras de Pompilio Páez, asistente técnico de Juan Carlos Osorio en el verdolaga.

"Estamos muy ilusionados por salir a competir y buscar las dos copas que hay de por medio: la Liga y Copa Sudamericana, que es un trofeo que Nacional no tiene en sus vitrinas. En las pretemporadas que yo tuve como jugador no nos dejaban tocar el balón en cuatro semanas. Se endurecía uno, llegaba como mucha fuerza y potencia, pero no con el time para el pase", señaló en primera medida.

Luego respondió sobre el reemplazo de Daniel Muñoz en Nacional: "Helibelton Palacios ha jugado toda su vida de lateral. Es un jugador que conduce muy bien la pelota, inclusive mejor que Daniel Muñoz"

Asimismo, hizo comentarios positivos de los cuatro jugadores jóvenes que ingresaron al primer equipo de Nacional: "Ewil Murillo es el otro jugador que está trabajando como lateral derecho. En caso de una necesidad, el cuarto sería Yerson Candelo porque es polifuncional".

“Mena es un jugador extremo, desequilibrante, juega por banda derecha, pero tiene ambos perfiles como la mayoría de nuestros jugadores y tiene buena pegada”.

“Alexis Estupiñán y Jímer Fory venían trabajando con el equipo profesional pero antes quedaron afuera, pero como se abrió campo a los 30 jugadores se les dio la oportunidad. El profesor Osorio los conoce muy bien y les dimos esa continuidad por condiciones y biotipo, aunque les falta competencia”, cerró Páez.

Atlético Nacional ‘debutará’ en la Liga Betplay el fin de semana del 19 de septiembre recibiendo en Medellín al Deportes Tolima.