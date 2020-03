Deportivo Cali se prepara para lo que será el encuentro de este viernes ante el Pereira por la octava jornada de la Liga Betplay del fútbol colombiano. El 'azucarero' quiere sumar de a tres y defender su condición de local.

Mire acá: Santos Borré no olvida al Deportivo Cali: emotivo mensaje desde Argentina

De cara a este compromiso, el técnico Alfredo Arias analizó varios aspectos del encuentro que se jugará y se refirió a las novedades del equipo. Sobre esto, opinó respecto a la posibilidad de hacer rotaciones para utilizar a todos los jugadores de la plantilla, metodología que ejerce Atlético Nacional con Juan Carlos Osorio.

Arias, por ahora, le dice que no esta idea, pues no le parece que sea lo mejor para el conjunto. "La rotación en este momento sería un caos. No las voy a forzar a menos que tenga la obligación de hacerlo", aseguró. "El equipo tiene que mantenerse técnica, táctica y físicamente por periodos mayores", agregó.

Respecto al Pereira, esto analizó Arias: "Todo dependerá de cómo nos paremos en este partido con Pereira, es fundamental jugarlo desde el respeto al rival, a nosotros y los hinchas que nos van a acompañar, queriendo ganarlo. Hay que hablar bien de Pereira, tiene los mismos puntos que nosotros, desde ahí empieza el respeto, pero cuando den el pitazo debemos ir arriba nosotros. Son puntos vitales, pueden meternos o sacarnos de la pelea", puntualizó.

Puede ver: Con una idea de juego clara, el Deportivo Cali clasificó a la siguiente fase de Sudamericana

Ahora, el 'verde y blanco' tiene que mejorar varios aspectos y Arias en consciente de ello, por tal motivo siempre se deberá mejorar. "En el fútbol se trata de repetir, corregir lo que se hizo mal, mostrar dónde estuvo el error, autoanalizar. Lo primero es ubicar dónde está el error, no escondernos tras de él", indicó.

Deportivo Cali se encuentra en la novena posición con 10 puntos en seis partidos jugados y una diferencia de gol de 3 tantos.