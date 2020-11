Elogios al arquero de Millonarios y críticas al técnico Arturo Reyes

El gran momento que está viviendo Juan Moreno, guardameta de Millonarios, ha dejado sorprendidos a muchos seguidores del fútbol colombiano, ya que en sus últimas actuaciones ha sacado el arco en cero (Atlético Nacional, América y Deportivo Pereira) en la Liga Betplay y solo ha recibido un tant, hablando de la Copa Sudamericana ante Deportivo Cali.

A pesar de su corta edad (21 años), ‘Juanito’ Moreno ha trabajado constantemente en el plantel ‘embajador’ para ganarse el puesto del que hoy en día está disfrutando. Sin embargo, no había sido tenido en cuenta en torneos anteriores, debido a que estaban por delante colegas con mayor experiencia comoNicolás Vikonis, Ramiro Sánchez, Wuilker Faríñez, Jefferson Martínez e incluso, las más recientes contrataciones, Christian Vargas y Cristian Bonilla



No obstante, Moreno brillaba en la categoría Sub-20 de Millonarios en donde logró obtener el campeonato de la liga nacional. Sin embargo, sus buenas presentaciones en dicha categoría no fueron suficientes para que Arturo Reyes (seleccionador de la Sub-20) pusiera sus ojos sobre él y le diera la oportunidad de ser convocado para defender el arco ‘tricolor’ en el Preolímpico organizado en el país cafetero en el 2020.

Por ende, los ‘juicios’ recaen sobre el seleccionador de la juvenil, quien no se fijó en Juan Moreno para la convocatoria final con miras al torneo que se llevó a cabo en suelo cafetero.

Gracias a la confianza que le brindó el técnico Alberto Gamero, el nacido en Apartadó ha demostrado las cualidades que tiene para seguir custodiando el arco ‘albiazul’, ya que su capacidad de reacción y sagacidad han hecho que se conviertan en uno de los ‘mejores’ arqueros de las últimas fechas de la Liga Betplay.