Atlético Nacional se llevó el clásico paisa al ganar 3-1 en un juego donde superó en varios aspectos al rival de patio; sin embargo, también hubo grandes actuaciones del DIM que hicieron que el técnico del ‘verde’, Juan Carlos Osorio, destacara el nivel mostrado por el rival.

“Independientemente del once que pusieron en cancha, el fútbol ha demostrado que cualquiera le hace daño a cualquiera. No me sorprende, por eso ellos son profesionales, pertenecen a una plantilla de un club grande. Prefiero quedarme con lo que hicimos nosotros”, declaró el timonel.

Osorio dijo que espera la clasificación del Medellín a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, por el bien del fútbol colombiano, además recordó Nacional siempre ha tenido una muy buen relación con el Medellín.

“Tenemos una muy buena relación con el Medellín, el presidente, los jugadores, nos interesa mucho que le vaya bien, por el fútbol paisa y el fútbol colombiano. Quiero decirle que les vamos a hacer mucha fuerza, como la hicimos aquí cuando jugaron contra Atlético Tucumán”, puntualizó.

Entretanto, sobre la actuación de Nacional en el clásico, Osorio destacó la contundencia al momento de marcar goles y la mentalidad que tienen sus dirigidos para siempre sobreponerse a las adversidades.

“Vamos por buen camino, anotando goles que no son muy comunes en nuestro fútbol. Todo el cerito es para los muchachos”, analizó el risaraldense en rueda de prensa.

Respecto al tiempo efectivo de juego, el entrenador felicitó a los dos clubes por el espectáculo mostrado en el estadio. “Hay que felicitar a ambos clubes; al ‘profe’ por la idea de juego ofensivo y a nosotros por tratar de que los reinicios no tomaran tanto tiempo. Yo creo que hoy fue un buen ejemplo de lo que debe de ser nuestro fútbol, en un clásico donde hay tantos intereses se jugó bien, el hincha disfruto de un buen juego”, concluyó.