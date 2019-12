David González salió de manera polémica de Independiente Medellín y mientras los directivos se encargaron de asegurar que la situación se debió a un tema económico, el propio arquero constantemente los desmintió afirmando que nunca se comunicaron con él para arreglar su permanencia en el equipo, hecho que molestó a los hinchas y que concluyó con la llegada del arquero a Deportivo Cali.

En medio de esta situación y luego de la firma del nuevo contrato del guardameta con la institución vallecaucana, en la tarde del jueves el futbolista se despidió de manera emotiva de los aficionados del DIM, a quienes aseguró que esta partida no será definitiva pues su idea es volver al equipo en algún momento y, aunque probablemente no lo haga como jugador activo, sí sueña con hacerlo como técnico.

"Y se llegó la hora de partir, la hora de buscar nuevos retos y alcanzar nuevas metas. Desde niño, en medio de mi afición a la NBA, empecé a ver cómo los equipos retiraban los números de los jugadores más queridos y eso se me convirtió en un sueño, en una ambición. Con el pasar de los años me di cuenta que esto en el fútbol no ocurría y con tristeza terminé por aceptarlo", arranca diciendo la publicación de González por las redes sociales.

Posteriormente continúa: "El día que el equipo que he seguido desde niño me informó que retirarían mi número no pude contener el llanto. Tristeza y alegría se conjugaron en un momento sublime que me devolvió a mis sueños infantiles. En 9 años de historia roja no me alcanzaría la lista de personas por agradecer, así que al que se haya sentido parte de este viaje, conmigo... Gracias, los quiero".

Y concluye: "Ahora a otro rumbo a tratar de hacer historia y dejar huella como lo hice acá. No creo en el adiós y mucho menos por redes sociales, así que solo el tiempo se encargará de que nos volvamos a encontrar, tal vez incluso como entrenador. Hasta pronto familia DIM".