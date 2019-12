Emotivo mensaje: la promesa de Germán Cano antes de irse del Medellín

Germán Ezequiel Cano no continúa en el Independiente Medellín, equipo del cual es hincha y goleador histórico. El delantero jugará en el fútbol internacional y aprovechó la navidad para escribir un emotivo mensaje dirigido a la hinchada del 'poderoso'.

El argentino no solo se mostró nostálgico por dejar el club antioqueño, también le hizo una importante promesa al equipo: algún día regresar y seguir defendiendo de la mejor manera los colores de la escuadra paisa. "No dudo que volveremos a compartir nuevos retos y alegrías más adelante, no es un adiós sino un hasta luego. Felices fiestas y próspero año nuevo", fue la promesa de Cano en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el delantero argentino aprovechó para enviar un mensaje de paz y amor en navidad y año nuevo, época donde espera que los fanáticos del fútbol y el DIM compartan con su familia.

"Quería aprovechar este día de unión y amor en familia para agradecer todas las cosas lindas que me pasaron estos dos años en mi querido equipo del pueblo. Eternamente agradecido con todos ustedes Medellín, me voy feliz sabiendo que valió la pena cada gota de sudor y dejar el alma partido a partido por estos hermosos colores. Ese título que se hizo desear llegó en un momento increíble de mi vida, todo a su tiempo llega y me da un placer enorme haber levantado una copa la cual quedará plasmada en la institución y en la memoria de cada uno de ustedes", escribió en su red social.

Cabe resaltar que Germán Ezequiel Cano lleva 129 goles con el Medellín, siendo así el máximo goleador de la institución antioqueña.