Empresario contó la verdad de Duván Vergara, Óscar Cabezas y América de Cali

En los días previos al reinicio de la Liga Betplay en América de Cali rondan varios nombres tanto por posibles fichajes como algunos que podrían abandonar el club hacia el fútbol del exterior. Tulio Gómez aún está a la expectativa de definir esos particulares, pero un importante empresario allegado al club dio luces de lo que podría pasar.

Kormac Valdebenito, empresario de Duván Vergara y Óscar Cabezas dialogó en el programa ‘Zona Libre de Humo’ sobre lo que podría pasar en los últimos días del mercado con dos de sus apoderados.

“Por Duván Vergara estamos viendo posibilidades, nuestra preocupación es deportiva, luego económica, que solucione un problema de inmediatez, que le sirva tanto al club como al jugador. Lo que sí sabemos con Tulio Gómez es que estamos en conversaciones con dos clubes”, señaló en primera medida.

"Duván Vergara está listo para jugar los 2 partidos de la Superliga (vs Junior), si así lo dispone el cuerpo técnico. Estamos esperando tranquilos por Duván Vergara, queremos ser responsables, tenemos posibilidades. El mundo no se va a caer si no se va a ahora, él siempre ha manifestado querer jugar la Copa Libertadores, agregó.

Asimismo, el empresario desmintió que el defensor Óscar Cabezas ya haya arreglado con Galatasaray de Turquía luego que se conocieran algunos rumores de prensa y que una cuenta falsa de Instagram haya publicado una foto de un supuesto viaje del zaguero colombiano. Eso sí, él es una de las opciones que maneja América para reforzar su equipo a última hora y se encuentra viviendo en la ciudad de Cali.