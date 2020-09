Empresario de Fernando Uribe detalló negociaciones con tres equipos del FPC

Uno de los nombres que ha sacudido con fuerza el mercado de fichajes del fútbol colombiano es el del delantero Fernando Uribe, de recordado trasegar en Atlético Nacional, Millonarios y Cortuluá y que actualmente está sin equipo tras salir del Santos de Brasil.



En los últimos días se han levantado numerosos rumores de su posibilidad para regresar al fútbol colombiano antes del reinicio de la Liga Betplay y su empresario Luis Carlos Serrano fue muy concreto en diálogo con 'Supercombo del Deporte' de RCN Radio Cali, mencionando que Deportivo Cali, América de Cali y Deportes Tolima son los clubes que se han acercado a él.



Lea también: Presidente de Dimayor reveló el futuro del VAR en medio de la crisis del fútbol



"Estamos esperando concretar una de las posibles ofertas de los equipos que han mostrado interés y él está dispuesto a arrancar si se llega a un acuerdo porque él ya llega con ritmo desde Brasil, donde ya había competencia", señaló en primera medida.



"Tolima con Camargo ya me habló del tema, pero no se ha podido concretar nada. En su momento también hablamos con el Deportivo Cali, pero no se pudo porque ellos querían para enero, aunque no se cierra esa posibilidad; y otros con los que estamos por ahora coqueteando, pero nada firme por ahora", agregó el empresario.



De interés: La Fifa y figuras del fútbol mundial felicitaron al Pibe Valderrama en su cumpleaños 59



Y cerró hablando del elenco escarlata: "América nunca se comunicó conmigo, sí hablaron con otro empresario sobre Fernando Uribe, pero nunca se ha hablado directamente y han hablado con familiares del jugador".