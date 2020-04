"En Argentina se sabe qué es Medellín": Arregui y la razón de unirse al 'poderoso'

Lea también: Steven Alzate y su compañeros de Brighton volvieron a las prácticas

Por otro lado, el mediocampista indicó que nunca ha tenido un momento crítico en su carrera que lo haya puesto a pensar en el retiro, de igual forma señaló que al retirarse le gustaría dedicarse a trabajar por el club Berazategui, equipo en el cual se formó, o se animaría a incursionar en la dirección técnica.

"Nunca he tenido un momento malo que me haya puesto a pensar en no ser futbolista; la idea es poder entregarme a Berazategui y hacerlo crece o también me gustaría ser entrenador", puntualizó.