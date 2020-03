En buen momento: los equipos a los que les cae bien la suspensión de la Liga

La situación en cuanto a la salud pública no es favorable para nadie, sin embargo, hay clubes y jugadores que necesitaban un descanso, por lo que la determinación de no disputar la próxima fecha de la Liga BetPlay, que podría extenderse hasta el próximo 30 de marzo, le cae muy bien a algunos de los clubes del rentado local que atraviesan un mal momento y necesitaban, urgentemente, replantear sus cosas.

Y aunque no está claro si las prácticas continuarán con normalidad, lo cierto es que este también puede tomarse como un periodo de descanso para recuperarse del desgaste, de lesiones y continuar, cuando se reanude, con la competencia.

Estos son algunos de los clubes que se verían beneficiados por la determinación:

Junior: pese a que su ubicación en la tabla de posiciones no es mala, Junior no atraviesa un buen momento a nivel continental, donde no ha conseguido ningún triunfo. El equipo dirigido por Julio Comesaña, de quien se ha especulado que podría dejar el cargo como entrenador, no ha encontrado su mejor versión y pese a ser uno de los que más se reforzó de cara a la competencia internacional, parece que la apuesta no le ha salido bien. Con un calendario apretado, Junior puede aprovechar para descansar estos días y seguir trabajando, si así lo deciden las autoridades del club.

Cúcuta: el equipo de la frontera por fin pudo levantar cabeza y, aunque los problemas y las decisiones de sus directivos, siguen dando de qué hablar, el tiempo que transcurra hasta la reanudación de la Liga BetPlay puede ser de gran ayuda para que el técnico Jorge Artigas continúe trabajando con el equipo juvenil del que ha dispuesto las últimas fechas, mientras los más experimentados trabajan por volver a su mejor nivel y esperan que el presidente de la institución no finalice sus contratos.

Millonarios: el cuadro embajador no está pasando por un buen momento, su fútbol no convence y su entrenador, Alberto Gamero, no parece haber encontrado la solución a los múltiples problemas con los que recibió un plantel que no pudo reforzar de la mejor manera. En ese sentido, esta detención podría caerle muy bien y, en caso de reanudar los entrenamientos con el grupo, empezar a trabajar en las falencias defensivas que le han costado llegar hasta el puesto 17 de la clasificación general con apenas seis puntos.

Jaguares: tras destituir de su cargo a Juan Cruz Real, quien había sorteado de alguna forma los encuentros más duros de la liga, pero perdió de manera increíble frente a Cúcuta, Jaguares está en un periodo de transición importante con Julio Méndez, técnico del equipo Sub-20, mientras no se sabe si con él terminarán la competición o buscarán a otra persona para que se encargue.

*América y Medellín: los restantes dos equipos que se encuentran en Copa no están en una situación tan compleja como la de Junior más allá de que en el 'Poderoso' también se esté cuestionando al técnico Aldo Bobadilla. En ese sentido hay que apuntar que el parate les viene bien a ambos por el calendario y que en el caso de los antioqueños también puede servir para replantear el comportamiento del equipo.