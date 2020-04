Andrés el ‘Rifle’ Andrade fue uno de los nombres más llamativos en el anterior mercado de fichajes cuando fue anunciado como principal refuerzos de Atlético Nacional. Desde entonces se destacó con la camiseta del cuadro antioqueño, exhibiendo un aceptable nivel en nueve flas echas que se disputaron de la Liga Betplay. Sin duda, antes de la para, era uno de los jugadores más importantes.

Al respecto, el jugador habló de varios temas sobre lo que ha sido su regreso al fútbol colombiano. No obstante, el volante fue interrogado por su futuro y por el equipo en donde le gustaría retirarse a nivel profesional. Aunque tiene 31 años, dejó claro que aún no piensa dejar las canchas, pero de igual forma respondió la pregunta sin dejar indiferentes a los hinchas de Nacional.

“Aún no pienso en el retiro, creo que todavía me quedan años de carrera. Con todo lo que ha pasado ya uno empieza a pensar en compartir más con la familia. Sobre el equipo puedo decir que el Tolima o en América de Cali porque hay debuté; también puedo decir Nacional, me gustaría terminar mi fútbol aquí, me gustaría quedarme si las cosas siguen así. igualmente América de México, pero aún no lo tengo decidido”.

El ‘Rifle’ Andrade dio dicha respuesta en un Instagram Live con Charla Técnica. Allí también se refirió a la motivación que tuvo al aceptar la oferta que le hizo Atlético Nacional para este 2020. “En los últimos años fue difícil en México, no me sentía cómodo. Quería nuevos retos y quise regresar a Colombia porque quería que mi nombre sonara acá. Yo les dije a mis agentes que quería venir a Nacional, por el club que es, por títulos”, agregó el jugador quien en 2013 pasó a las filas del América de México.