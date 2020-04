"En Junior quieren a las personas para exprimirlas"; Detalles de una grave demanda laboral

También se refirió a la retribución que espera del cuadro ‘rojiblanco’: “Lo que pedimos es por ley, el reintegro para que ellos sigan con mi tratamiento especializado porque como todos vemos en los médicos que atienden a los futbolistas en los diferentes equipos, son capacitados para la recuperación física, por fuera no es tan fácil encontrarlo. Estoy pidiendo que todos esos meses caídos que no me han pagado, que me los recompensen. Hemos intentado conciliar y siempre la respuesta de ellos es que necesitan que un juez les ordene para pagar, pero que de resto ellos no van a hacer nada hasta que se les ordene... estoy sorprendido, allá lo que quieren es personas para exprimirlas, nada que ver con derechos humanos ni personas. Les interesa plenamente tu capacidad deportiva y no más, eso lo aprendí porque estuve ahí y viví circunstancias muy difíciles. Los dueños dijeron que no me querían tener más y que demandara, que sin un juez no me pagaban”.

De interés: Dimayor confirmó que jugadores ya recibieron dinero de la Conmebol

Y cerró contando los tristes detalles de la lesión que tiene truncada su carrera deportiva: “Junior es un equipo minucioso en exámenes de ingreso y egreso. Yo los pasé sin ninguna dificultad, al año yo tuve un trauma fuerte en el talón de aquiles y se me inflamó el tobillo dos semanas; inicié mis labores de entrenamiento, pero seguía ese dolor insoportable y cuando yo entrenaba me debilitaba más. Hubo un momento que no aguanté más, me llevaron al doctor y me dieron un diagnóstico de calcificación crónica y severa y si yo no paraba iba a ser peor el resultado porque el tendón se me podía explotar. Entonces tomamos la decisión de hacer una reconstrucción en el tendón, aceptamos junto a Junior y la asociación; infortunadamente la operación no fue el mecanismo adecuado porque se usó otra técnica que no era conveniente y me dejaron el tendón mas grueso, me dejaron unos clavos ahí y me cortaron la movilidad y el eje del pie; por eso ha sido larga y dolorosa la recuperación”.