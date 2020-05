En medio de la crisis del FPC, Medellín confirmó la salida de un segundo futbolista del equipo

Otro jugador no continuará en el Independiente Medellín, luego de que se haya conocido la semana pasada la salida de Federico Laurito. Ahora, el 'poderoso' notificó que no llegó a un acuerdo para renovarle el contrato a Hernán Pertuz.

El central de 31, que estuvo varios semestres con el DIM, no seguirá en el equipo y le contó a Win Sports que por ahora no tiene ninguna propuesta para continuar su carrera.

"No se renovó el contrato y estamos pensando en lo que viene. Llegamos a mutuo acuerdo porque me habían dicho que no íbamos a renovar contrato, me permitieron seguir entrenando, pero es difícil hacerlo y saber que no voy a seguir en el club", indicó el futbolista.

Sobre lo que dejó en el Medellín, tras estar 11 años en la institución, Pertuz dijo: "Tuve la oportunidad de jugar varias finales, me llevo muchos recuerdos de esta gran institución", resaltó.

Respecto a su relación con Aldo Bobadilla, técnico del club, el zaguero resaltó: "Con él tuve una buena relación, teníamos constante comunicación, me acogió mucho en mi recuperación, con él estoy tranquilo, todo se terminó bien", concluyó.