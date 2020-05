"En Millonarios aguanté muchas humillaciones": Wilson Morelo

Luego de un complejo periodo de adaptación en Colón de Santa Fe, Wilson Morelo, luce completamente adaptado a un equipo que estuvo muy cerca de hacer historia en la Copa Sudamericana 2019 y con el que el atacante estuvo cerca de conseguir su segundo título continental. Sin embargo, lo hecho en este tiempo le ha permitido al atacante colombiano demostrar sus condiciones y ganarse un lugar en el corazón de la hinchada santafecina.

Lea también: 'Cachetada' a Nairo: Arkea no fue invitado a correr una de las tres grandes

Sin embargo, más allá de lo alcanzado con Independiente Santa Fe y luego de lo hecho en Argentina, el futbolista no se olvida de cómo fueron sus inicios y recordó lo mal que le fue en Millonarios. "Estuve en Millonarios con Dorlan Pabón a prueba, yo quedé y él no. En su momento Osorio peleó por mí, pero cuando se fue Osorio a Estados Unidos, por problemas con los dirigentes, se dio la orden de que yo no jugara más, de que no me tuvieran en cuenta", aseguró en diálogo con la periodista Valentina Rincón.

Y luego prosiguió hablando de ese momento complicado en su carrera: "Desafortunadamente no pude ni jugar 90 minutos, sin embargo, eso me fortaleció, tuve que aguantar mucha clase de humillaciones. Después fui a América y todo cambió". Así que cuestionado respecto al lugar desde donde salió la orden de que no podía jugar en Millonarios, señaló: "La orden salió desde la parte directiva, mucha gente, pero en ese momento el dueño del equipo era el 'Chiqui' García".

Le puede interesar: Fifa admite la propuesta de hacer cinco cambios en cada partido

Finalmente, concluyó recordando su primera llegada a Santa Fe y mostró ese sentimiento que lo une al equipo cardenal, en el que dejó una huella muy importante: "Yo llegué cedido de México a Santa Fe y después de esta llegada, que fue la mayor bendición de mi vida, pude marcarle muchos goles a Millonarios".