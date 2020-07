En pequeños grupos durante tres turnos; así volvió Junior a entrenamientos

Después de recibir la autorización por parte de la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol para retomar entrenamientos, Junior de Barranquilla citó este martes 14 de julio, en tres pequeños grupos, a su plantel de futbolistas para comenzar el acondicionamiento físico.

Cumpliendo cada una de las normas estipuladas en el protocolo de bioseguridad. La plantilla 'tiburona' inició trabajos en tres horarios diferentes, 6 A.M, 7 A.M y 8 A.M bajo la dirección de los preparadores físicos Alejandro Cácere y César Gaitán y el director técnico Julio Comesaña.

🤩🦈¡HA REGRESADO EL TIBURÓN! Nos hacía falta retomar la actividad en nuestra sede Deportiva y hoy, desarrollamos la primera jornada tras el reinicio. ¡Vamos a prepararnos de la mejor manera! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/wfJRe93yaa — Club Junior FC - Desde casa 🏡 (@JuniorClubSA) July 14, 2020

El lateral derecho Marlon Piedrahita fue uno de los futbolistas que tuvo la oportunidad de ejercitarse este martes y al término de sus sesión manifestó estar con alegría por volver a la actividad en las canchas.

“La sensación nos da mucha alegría para arrancar de nuevo, después de 100 días de no poder hacer lo que nos gusta. Fueron días difíciles y tenemos muchas ganas de arrancar y esperar que la competencia pueda empezar”, señaló.

🤩🦈¡REGRESAMOS! Con mucha motivación y alegría realizamos nuestro entrenamiento en la Sede Deportiva. El plantel, siguiendo los protocolos, tuvo una gran jornada el día de hoy. #HaRegresadoElTiburón#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/4Kido54itR — Club Junior FC - Desde casa 🏡 (@JuniorClubSA) July 14, 2020

José Luis Chunga, Fabián Ángel, Gabriel Fuentes, Didier Moreno, Fabián Viáfara, José Luis Chunga, Fredy Hinestroza, Teófilo Gutiérrez, Shermán Cárdenas, James Sánchez, Jefferson Gómez, Willer Ditta y Leonardo Pico fueron algunos de los futbolistas que asistieron a la jornada de este martes.