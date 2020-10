EN VIVO: Deportivo Cali vs Santa Fe; fecha 15, Liga Betplay

La jornada 15 se cierra con el compromiso entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe y tiene un tinte especial para el conjunto bogotano; pues no le gana al Cali desde 16 de abril de 2016 cuando lo hizo con un resultado de 3-4. Para esta ocasión, Santa Fe va con las mejores expectativas, ya que llega tercero con 27 puntos, con una sola derrota en las 15 jornadas disputadas y con la mentalidad de que una victoria los dejaría listos para la siguiente fase de la Liga Betplay.

Para Harold Rivera, entrenador cardenal, "el Cali es un equipo con jugadores jóvenes, pero con mucha experiencia, es por esto que tenemos que cortar las asociaciones que ellos hacen. Será un partido muy importante para ambos equipos, así como será un juego disputado por las posiciones y los objetivos de cada uno".

Mientras tanto, el Deportivo Cali ubicado en la casilla quinta con 24 puntos, espera seguir con el invicto que tiene en la Liga Betplay, ya que es, junto al Deportes Tolima, un equipo que no sabe lo que es perder. No obstante, algo que deja tranquilo al cuadro azucarero es que también ha convertido en fortín el Palmaseca, puesto que llevan 14 compromisos sin caer en su feudo.

No obstante, el técnico 'azucarero', Alfredo Arias, no se confía del invicto y por eso, les dice a sus muchachos el cuidado que deben tener con los leones de Bogotá. “Santa Fe muestra buenos números, no solo ahora sino en los campeonatos anteriores. Es un equipo que pelea campeonatos y cuando va a las finales, las gana. Además, tiene buen trato con la pelota, pero eso no nos hará olvidar que debemos seguir ganando y manteniendo nuestro invicto”.

Cabe resaltar que para este compromiso volverán a la ciudad de Cali dos conocidos por la institución caleña como lo son Andrés Pérez y Fabián Sambueza.