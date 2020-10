En el Atanasio Girardot, el Independiente Medellín recibe desde Montería a Jaguares que viene en búsqueda de los tres puntos para escalar posiciones y seguir con la fe en la Liga Betplay.

Y es que el equipo dirigido por Alberto Suárez llega a la capital de la montaña, ubicado en el puesto 17 de la tabla con tan solo 12 punto y, además, con dos bajas sensibles en el onceno titular como lo es el mediocampista Marlon Sierra y el delantero Pablo Bueno; eso sin olvidar que deben alejarse del fantasma del descenso.

Siga en vivo Medellín vs Jaguares; fecha 14, Liga Betplay



Acá el minuto a minuto

Por otra parte, las cosas en el Independiente Medellín no están del todo bien, pues se encuentran en la posición 13, con 3 puntos más que su rival de la jornada 14. Por tal razón, el estratega Javier Álvarez busca reconstruir el camino engorroso por el que atraviesa la institución y así hacer olvidar la derrota ocasionada a manos del Boyacá Chicó.



Para ello, el técnico Álvarez cuenta con cuatro novedades cómo lo son: Juan Moreno, Manuel Cuesta, José Estupiñán y Luis Mena.



Cabe resaltar que para este juego, el volante paraguayo, Walter Rodríguez, habló sobre lo que espera de Jaguares de Córdoba: “es un partido difícil, debemos salir a proponer. Jaguares tiene un juego directo, aunque no son tan profundos. Nuestra intención es clasificar entre los ocho y no tenemos margen de error. Esta es una oportunidad para volver a ganar”.