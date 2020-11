EN VIVO: Tabla de posiciones y resultados; Liga Betplay, última fecha

En medio de una apasionante jornada de la Liga Betplay, con seis partidos en simultánea, se definen los ocho clasificados a los play offs del fútbol colombiano. Son cinco equipos por dos cupos y todo está dado para un vibrante final.

Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 20: EN VIVO

1. Santa Fe 40 pts (+17)

2. Deportes Tolima 37 pts (+15)

3. Atlético Nacional 35 pts (+8)

4. Deportivo Cali 34 pts (+12)

5. América de Cali 33 pts (+10)

6. Deportivo Pasto 33 pts (+8)

7. Junior 30 pts (+7)

8. La Equidad 29 pts (+6)

_____________________________________

9. Rionegro Águilas 28 pts (+3)

10. Millonarios 27 pts (+3)

11. Once Caldas 26 pts (+2)

Resultados EN VIVO:

Millonarios 0-0 vs Alianza Petrolera

América 0-0 vs La Equidad

Junior 0-0 vs Boyacá Chicó

Tolima 0-0 Once Caldas

Rionegro Águilas 0-0 vs Deportivo Cali

Pereira 0-0 vs Deportivo Pasto



Finalizados:

Patriotas 2-0 Jaguares

Envigado 2-1 Medellín

Bucaramanga 1-2 Santa Fe