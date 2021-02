Entorno del 'Pecoso' Castro le pidió "códigos" a Fabián Vargas por sus palabras

Durante la semana anterior se sembró una intensa polémica luego que el exfutbolista Fabián Vargas dijera en ESPN que uno de los técnicos más difíciles que tuvo fue Fernando ‘Pecoso’ Castro y que él le quitó las ganas de jugar al fútbol cuando estaba en el América de Cali y que incluso estuvo cerca de retirarse.

Estas palabras no cayeron bien entre los seguidores del retirado DT y muchos menos en sus allegados, por eso Juan Carlos Conde arremetió contra el exjugador bogotano en diálogo con el diario ‘El País de Cali’ y la polémica entre ambos sigue servida.

"No solo a mí, tuve la oportunidad de hablar con algunos compañeros y son técnicos que te llevan a un nivel en donde te levantas en la mañana para ir a entrenar de algo que amas y es tu pasión, y te la acaban. Y luego dices 'No quiero volver a jugar fútbol, no quiero entrenar, no le quiero ver la cara a este señor'. Te lleva a ese nivel de desespero que dices no voy más. A mí me pasó con el 'Pecoso'", fueron las duras palabras de Vargas contra Castro Lozada en su momento.

Por su parte, Juan Carlos Conde señaló: "Nos causó sorpresa y profunda extrañeza que después de 17 años de haber trabajado con Fabián Vargas, expresara ese tipo de comentarios porque varias veces nos lo encontramos con el mismo Fernando (Castro) y nunca nos planteó ninguna situación de molestia".

“No es la persona ideal para hablar de metodología o de manejo de grupo porque en situaciones que se presentan en los equipos, hay unos códigos de respeto; lo que sucede y se dice en la cancha o en el vestuario se queda allí, esos son códigos simples; por eso me sorprende que él no maneje esa situación", agregó el eterno asistente de Castro en diferentes clubes del fútbol colombiano.

Y reiteró su pedido de códigos hacia Fabián Vargas por mencionar ese tipo de cosas ahora que trabaja en la televisión y no hacerlo como jugador: "Por tratarse de una persona que estuvo 50 años en el fútbol, 15 como jugador y 35 como técnico, se le debe respetar. 50 años en el fútbol merecen respeto. El 'profe', por su carácter y disciplina, siempre buscó que el jugador mejorara su estatus de vida. Fernando lo que nunca quiso fue que el jugador estuviera en zona de confort, y seguro a muchos no les gusta. Lo mismo pasó con el profesor Pinto, un técnico de trayectoria que incluso hizo un gran Mundial con Costa Rica. Esté o no de acuerdo Fabián con el método de trabajo, no era el momento de decirlo. Lo debió haber dicho en su momento cuando estaba con nosotros".



"La pasión a un periodista no se la quita un comentario de otra persona, la pasión por la labor que uno hace no la puede afectar nadie. Lo que dijo Vargas lo vimos como una situación 'libreteada' por parte de ESPN, buscando rating, y por falta de profundidad conceptual se presentan estas opiniones en fuera de lugar", finalizó Conde arremetiendo contra Vargas y el programa de TV donde habló mal de Castro Lozada.