Daniel Muñoz es nuevo jugador del Genk de Bélgica. El futbolista, tras haber actuado menos de un año en Atlético Nacional, se despidió de la hinchada 'verdolaga' en un emotivo video que publicó el club.

Entre lágrimas, el capitán explica por qué decidió aceptar la oferta de salir de la institución, pese a que antes había dicho que iba a continuar en el equipo hasta salir campeón con el verde.

"Me llevo los mejores recuerdos. Me voy un poco triste porque el deseo era irme siendo campeón, pero a veces la vida no es cómo uno quiere y las oportunidades muchas veces llegan y no vuelven", dijo Muñoz con su voz entrecortada.

"Cada minuto que salí a la cancha lo disfruté, lo anhelé... Me da mucha nostalgia... Me da un poco de tristeza no poder irme como lo quería", agregó.

El polivalente futbolista también recordó que siempre soñó representar a Nacional siendo futbolista, pues cuando era niño siguió constantemente al equipo antioqueño.

"Mi primer sueño desde que subí a ser jugador profesional siempre fue vestir la camiseta del equipo de mis amores, Atlético Nacional. Le doy gracias a Dios a todos los que hicieron que este sueño se cumpliera. Creo que es lo más bonito que he pasado como profesional", resaltó.

Pero para Daniel Muñoz la historia no se acaba ahí. El jugador desea poder un día regresar a Nacional, ser campeón y demostrar más el amor que tiene hacia el club.

“Espero que la hinchada lo pueda comprender... Son sueños míos, de mi familia. Espero contar con su apoyo. Nunca faltó una gota de sudor de parte mía. Espero que el sueño que este sueño se pueda hacer realidad pronto y poder cumplirlo en un futuro regreso", concluyó.