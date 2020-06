Envigado asegura que si Millonarios no paga irán a un litigio por Martínez

Además de Millonarios, otro club que se vería afectado por la renuncia de Jéfferson Martínez a Millonarios sería Envigado, equipo formador del guardameta y al que el cuadro embajador no parece dispuesto a pagar la cifra acordada para la transferencia, luego del desplante del jugador. Sin embargo, los antioqueños dejan en claro que si este pago no se da, ellos irán a juicio, aunque esperan que no se tenga que llegar a estas instancias.

"Ellos aseguraban, en carta enviada el viernes, que no iban a cumplir con el convenio por Jefferson. Sin embargo, esperamos que a partir del 26 se arregle la situación, que para nosotros es muy clara, independientemente de lo que les pasó con Jefferson, que ya es jugador de ellos", aseguró el presidente de la institución naranja, Ramiro Ruíz en palabras con 'Fanáticos de Verde, Azul y Rojo', de Antena 2.

Y luego prosiguió: "No van a comprar los derechos de Martínez que era algo preestablecido con Millonarios, en documento público decía esto. Es un tema administrativo al interior de Millonarios, pero ya no es competencia de Envigado y espero que al 27 de junio las partes hagan honor, no solo a lo escrito sino a la palabra. Lo que suceda con el jugador ya es un tema que es de ellos".

Y concluye: "(Si no cumplen) Va a un litigio y Millonarios tendrá que ver cuál es el proceder con el jugador. Esperamos que el 26 las partes honren lo convenido y lo pactado. Siempre hemos tenido buenas relaciones con los clubes. Esto no tendría que pasar en el fútbol colombiano, somos colegas y amigos y creo que como presidente podríamos tomar decisiones, lo hicimos y en esto creímos. Envigado en su carta abre un espacio a los canales de comunicación para que todos podamos cumplir lo firmado en el convenio".