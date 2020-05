Ernesto Lucena contó la verdad sobre su relación con Jorge Enrique Vélez

Dimayor sigue esperando la luz verde definitiva por parte del gobierno para poner en marcha sus planes en aras de reanudar la Liga Betplay y posteriormente el torneo se segunda división, la pandemia los ha puesto en jaque e incluso se vieron obligados a acercarse al gobierno nacional, al que en el pasado le cerraron la puerta en el tema de la televisión del balompié.

No obstante, aunque meses atrás sí hubo un distanciamiento entre Dimayor y el gobierno, Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, explicó que han dejado de lado esa situación, que hay una buena relación entre ambas entidades y que buscan mancomunadamente la reanudación del certamen de fútbol profesional.

“Sobre esas dudas con la firma de la empresa seleccionada para los protocolos le enviamos una carta a Dimayor, en eso no nos podemos equivocar porque está la salud de todos los colombianos de por medio", señaló en primera medida el director de la cartera de deporte en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Luego habló de la situación entre ambas entidades: “Los chismes agrandan lo que ha sucedido, el presidente Dimayor (Jorge Enrique Vélez) ha dado algunas declaraciones que no han gustado, pero nosotros tenemos una buena relación y entre mejor sea, más claro es todo lo que se habla. Yo no voy a permitir que regrese el fútbol si no hay unas garantías claras”.

Y cerró haciendo un llamado a los directivos del fútbol: “Yo tengo muy claro cómo funciona la liga colombiana, pero nos falta innovar un poco más, ser más creativos en el presente y para el futuro, ni esta pandemia ha despertado a alguno… En las redes sociales se ha dicho de todo, que si quiero que regrese el fútbol es porque tengo negocios en él o intereses de por medio; y si se me pongo del otro lado, que odio al fútbol".