Ernesto Lucena le llamó la atención a un equipo de la Liga Betplay por seguir entrenando

El deporte colombiano y mundial sigue a la intemperie por las distintas medidas de prevención y cuarentena que se han instaurado para evitar la propagación de más contagios. La mayoría de clubes y deportistas han parado sus actividades hasta nueva orden y tratan de no perder la forma física desde casa.

Para hablar de todo ello, estuvo Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, ‘En La Jugada’ de RCN Radio. Mencionó detalles del fútbol profesional colombiano, la preocupación en el país y la zozobra que reposa sobre la realización de los Juegos Olímpicos.

En primera medida, lamentó que un equipo de la primera división no haya acatado las recomendaciones y continuara en actividades: “Me informaron que Jaguares de Córdoba sigue entrenando y me parece irresponsable, hicimos el llamado respectivo”.

Por otro lado, mencionó que el fútbol colombiano se demorará en regresar: “Creo que el 18 de abril es muy cercano a lo que estamos viviendo. Lo primero es preocuparnos por la salud, es claro que el impacto es económico, pero hay que pensar en la salud”.

Posteriormente, se refirió al estado de salud de los deportistas colombianos en medio de la pandemia mundial: “Hasta ahora sabemos que nuestros atletas están todos sanos, salvo el caso de Fernando Gaviria. Lo que sí quiero decir es que el Ministerio está revisando y siguiendo de cerca a nuestros deportistas”.

Asimismo, mostró su preocupación por el desarrollo de las justas orbitales: "El tema de los Juegos Olímpicos me inquieta. El tema del virus aún no se ha controlado y se desconoce la dispersión del virus en lugares tropicales. Es la inquietud que he puesto y el presidente Baltazar me ha entendido. Nuestros deportistas están entrenando en sus casas como pueden, pero no es igual a la competencia. Los eventos clasificatorios son muy importantes, pero van a llegar sin ritmo, pese a que la decisión del Organismo Mundial (COI) es totalmente respetable”.