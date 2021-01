"Es muy deficiente la parte médica en Millonarios": César Carrillo tras salir del 'embajador'

El volante colombiano de 28 años César Carrillo está actualmente sin equipo en el balompié nacional después de haber terminado su contrato con Millonarios al haber disputado solo 38 minutos a lo largo de la temporada 2020.

Carrillo se vio afectado por una serie de lesiones desde el final del 2019, que le impidieron volver a retomar el nivel que le permitió llamar la atención del conjunto 'embajador' e incluso de otros clubes de Colombia.

A lo largo de sus tres años en Millonarios, el mediocampista jugó 75 partidos y registró un total de 12 goles, además de celebrar el título de la Superliga en 2018.

Este miércoles 27 de enero, el volante, en diálogo con Casa Azul Radio, lanzó fuertes críticas al trabajo del cuerpo médico de Millonarios al que señaló se realizar un trabajo pésimo.

"Estoy en Medellín haciendo la rehabilitación, por qué quedé mal en Bogotá. Las terapias no fueron las adecuadas, yo cuando empecé a entrenar con el equipo nunca me sentí totalmente recuperado, perdí muchísimo tiempo en ese proceso y por eso decidí salir antes del tiempo que se acabara el contrato para ganar tiempo y recuperarme bien", afirmó.

Por otro lado, Carrillo manifestó que siempre tuvo una gran relación con Alberto Gamero y su salida fue solo por el tema médico.

"Con Gamero tuve una buena relación, pero le dije que yo sentía que estaba perdiendo tiempo, no me estaba recuperando bien y que lo mejor para mi carrera era irme y rehabilitarme en otro lado por que allá no alcanzaba y estaba muy estancado", dijo.

El volante contó que sus molestias comenzaron en el final de la etapa con Jorge Luis Pinto como entrenador de Millonarios.

"Empecé a sentir molestias en la rodilla finalizando la etapa con el profe Pinto, pero no fue en ninguna jugada en especial o choque, no sé si hice mal al seguir jugando y no parar. Eso se me fue complicando, le comenté al médico y según ellos no tenía nada, en las resonancias no salía nada según ellos. En la última resonancia que me salió un desgaste en el cartílago, me operó el médico y empecé la rehabilitación, pero me seguía sintiendo igual que antes no vi avance", manifestó.

César Carrillo también aseguró que hoy en día hay algunos jugadores que están o que pasaron por Millonarios que no quedaron bien recuperados de sus lesiones, pero no por mal trabajo de ellos, si no por deficiencias en el cuerpo médico.

“Hay jugadores que ahorita no están bien rehabilitados, creo que no es de parte de nosotros, no sé qué pasa que uno no queda totalmente rehabilitado. Terminé muy aburrido, no veía mejoría y eso fue lo me hizo salir de allá. Perdí un año de mi carrera en ese proceso de rehabilitación allá”, dijo.

Finalmente, el mediocampista apuntó directamente hacia los médicos del equipo al afirmar que esa parte del club es un "poco pésima".

“Los médicos de Millonarios, Juan Piñeros y Catalina Chica, ellos son los encargados de las recuperaciones allá, son los que les dicen a los fisioterapeutas lo que tienen que hacer, los fisioterapeutas son Fabián y Jonathan, pero creo que ellos no tienen la culpa de nada, todo empieza desde la cabeza, han habido muchas lesiones con las cuales los médicos no han dado en Millonarios, creo que es muy deficiente la parte médica en Millonarios, es un poco pésima", puntualizó.