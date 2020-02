"Esa plaza es una porquería”, Cadena tras cambio de sede del Cúcuta Deportivo

Lea también: Falcao pone de fiesta al Galatasaray: así se celebró el gol del 'Tigre'

Sumado a la molestia general que hay en Cúcuta por la partida de su tradicional equipo de fútbol, el Diario La Opinión de esa ciudad, reveló unos audios del presidente José Augusto Cadena donde desprestigia a la plaza y su afición, incluso asegurando que todas las promociones que hizo para incentivar la taquilla no le sirvieron para nada

“Yo no vuelvo a hacer más promociones de 3x1, se han vendido 11 millones de pesos, eso una porquería de plaza la verdad. Lo que tengo que armar es un equipo Sub 20, bien barato. A ellos (los hinchas) tampoco les interesa el club, no les interesa nada, entonces tampoco me va interesar lo que ellos piensen. No vuelvo a hacer una promoción de esa mierda”, reveló ‘La Opinión’.

PRIMICIA: Tras el anuncio de @JoseACadenaM de llevarse al @Cucutaoficial de la ciudad, se conoció un polémico audio en el que el dirigente afirma que Cúcuta es una ‘porquería de plaza’ y lo que se merece es un ‘equipo baratico, un equipo Sub 20’. pic.twitter.com/YzCQ3Dtq0N — Diario La Opinión (@laopinioncucuta) February 24, 2020

Por ahora es una incógnita el futuro del Cúcuta Deportivo, pero tendría cómo solucionar sus problemas económicos en unos plazos establecidos; mientras que la gran duda es la futura sede del club y hasta cuándo sería efectivo.