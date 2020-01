El futuro de Michael Rangel sigue siendo una total incógnita en el América de Cali porque el delantero no ha definido si seguirá o no en el cuadro 'escarlata', ya que varios clubes a nivel internacional lo pretenden. Sobre esto, el propio máximo accionista de la institución roja, Tulio Gómez, indicó que mientras no se dé una buena oferta por el atacante, este seguirá en la escuadra.

Matías Pisano, mediocampista del elenco 'escarlata', habló sobre la posible salida de Rangel en charla con el canal Win Sports y resaltó que "fue un jugador muy importante para nosotros y esperamos que se pueda quedar; sino, pues le deseo lo mejor a él", dijo.

El grupo aprecia el valor del nueve bumangués, en especial de cara a lo los torneos venideros como la Libertadores.

Entretanto, Pisano también opinó sobre el presente del equipo y los refuerzos que llegaron, fue directo en asegurar que la institución está para grandes cosas.

"América está para seguir trabajando, con los pies en la tierra pero iremos por más", indicó; y para él ir por ese "más" el objetivo es pelear nuevamente en la liga colombiana y hacer una gran Copa Libertadores, certamen donde el rojo no participa desde hace 11 años.

"Venimos haciendo bien las cosas, esperamos hacerlo bien en este comienzo de la liga y el torneo internacional", agregó el mediocampista argentino, que tiene como principal objetivo generar fútbol en la mitad de la cancha.