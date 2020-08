"Esperemos que la tercera sea la vencida": se destapó el nuevo delantero de América

América de Cali se ha puesto en la tarea de buscar un reemplazo para Michael Rangel luego que definitivamente desistiera de retener al delantero y que él se viera obligado a regresar al Junior de Barranquilla.

A pesar de la presencia de Adrián Ramos, Juan David Pérez y Duván Vergara, en América buscan otro atacante de área para la disputa de la Liga Betplay y la Copa Libertadores. Y bajo ese panorama, ahora sí se daría la llegada de César Arias, un delantero que en varias oportunidades ha estado cerca del escarlata.

“Esperemos que la tercera sea la vencida. Conmigo ya hay un acuerdo, falta entre los clubes. Ya hablé con el profe Juan Cruz. Si fuera por mí ya sería jugador de América. Falta el acuerdo entre los clubes", señaló el atacante de Alianza Petrolera en diálogo con ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali.

También habló sobre su hipotética llegada: “Conozco muy bien el trabajo del profesor Juan Cruz, es un técnico que trabaja bien… Trabajar al lado de Adrián (Ramos) sería aprender mucho de él, quién no quisiera estar al lado de un jugador como él".

Y cerró haciendo una corta carta de presentación de sus números y cualidades como delantero: “Actualmente he marcado 103 goles. Sé que no he tenido la claridad y efectividad que esperaba, pero siempre he jugado y rendido".