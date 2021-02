Estalló Méndez por Rangel y la crisis de Santa Fe: "Yo estoy administrando pobreza"

Independiente Santa Fe ha vivido días convulsionados en la última semana por cuenta de la intempestiva salida de Michael Rangel con solo dos partidos jugados. El club quedó mal parado ante la afición perdiendo a su refuerzo principal para 2021 y ahora quedará disminuido para la competencia local e internacional.

Eduardo Méndez, presidente del club albirrojo, fue entrevistado por el portal ‘Deportes RCN’ y estalló ante las críticas que ha recibido por los refuerzos del ‘león’ y asegura que Santa Fe está en un estado de pobreza.

“Sorprendió más a los periodistas, que ustedes quieran poner en contra a la afición del presidente es otra cosa”, señaló con vehemencia el directivo.

“Es lo más normal del fútbol, yo no entiendo cuál es problema, yo estoy administrando pobreza, aquí no hay plata y si a mí un equipo me presta un jugador pagando el 80% de su salario con alguna condición, pues yo tengo que aceptarla porque yo no tengo plata”, comentó sobre el polémico caso de Rangel, quien se fue de Santa Fe a México dejando ganancias a Junior y ni un peso al ‘expreso’.

“Mejor dicho: La peor cagada del mundo la hice yo, no recibimos nada porque Santa Fe no pagó ni un peso de préstamo, no pagó nada, por eso se trajo por seis meses no más… Qué hice yo de malo. Traer un jugador que me lo estaban prestando gratis y me estaban pagando el 80% del sueldo. Me están tratando de delincuente y yo no hice nada malo”, subrayó Méndez.

“Si no tengo plata, a dónde me voy a robar para pagar un jugador. Santa Fe, su presidente y su director técnico acordaron que se va a defender con dos jugadores que fueron goleadores del equipo el año pasado”, apuntó.

Y cerró respondiendo ante la ausencia de jugadores de Santa Fe en el microciclo de Reinaldo Rueda: “Yo no interfiero para nada en las convocatorias de la Selección Colombia. Él sabrá elegir a los correctos, sino llamó de Santa Fe seguramente lo hizo porque no le gusta ningún jugador o no está de acuerdo o no sirve”.