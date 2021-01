Este es el once titular que Gamero va fortaleciendo en Millonarios

Millonarios ganó su primer juego en este año el pasado 16 de enero ante Envigado. El resultado de 1-0 fue muy importante pese a lo corto en el marcador, pues les da la confianza a los jugadores de iniciar con el pie derecho, creer en el proyecto y luchar por poder mejorar lo que hizo el equipo el año pasado.

El próximo duelo del 'Embajador' -en el papel- es contra Once Caldas el 1 de febrero. Sin embargo, todavía no se sabe con exactitud cuál será el estadio que albergará este enfrentamiento. No obstante, el hecho no ha afectado que el cuerpo técnico de Millonarios trabaje fuertemente para mejorar cada aspecto del equipo.

Incluso, se conoció cuál sería el once titular de Millonarios en búsqueda de conseguir los resultados deportivos lo más rápido posible y lograr el título del balompié colombiano.

Por ahora, el mejor equipo que contempla Alberto Gamero es este: Juanito Moreno; Andrés Felipe Román, Matías de Los Santos, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Emerson Rodríguez, 'Chicho' Arango, Macalister Silva y Fernando Uribe.

Para el timonel de Millonarios es muy importante darle cabida a más jugadores, incluso el futbolista Fredy Guarín es otra de las grandes cartas de experiencia que piensa ubicar el entrenador en un futuro, pues le daría un gran estilo de juego, toque, buen pie y jerarquía al club. Cabe resaltar que todavía Guarín no está en las mejores condiciones físicas y por eso se espera que se ponga a punto para actuar 90 minutos.

Asimismo, la intención de Millonarios es no parar de darle participación a los futbolistas de las juveniles, el club sabe que son un patrimonio importante y en un futuro pueden dejarle a la institución sumas importantes de dinero.